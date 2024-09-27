Рекордно низкий уровень безработицы отмечается в Мурманской области

О самых вакантных профессиях в регионе, образовании и благосостоянии сегодня шла речь на заседании правительства региона.

Сфера занятость оказалась в центре внимания участников заседания правительства Мурманской области. Один из главных показателей прошедшей пятилетки – сокращение уровня безработицы почти в три раза.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всё это достигнуто в том числе благодаря сотрудничеству с ключевыми партнёрами региона; проекту «Работа рядом». С момента его запуска в 2020 году мы трудоустроили уже более 30,5 тысячи человек на временные общественно полезные работы. Большое количество студентов и старшеклассников работает в рамках проекта в каникулярный период. Эффективно заработала система социального контракта: только в этом году планируется заключить свыше 1 тысячи контрактов».

Мурманская область – в числе первых регионов, в которых в прошлом году успешно завершили комплексную модернизацию Центров занятости населения. Фактически, в Заполярье появилась экосистема умных сервисов с полным сопровождением для трудоустройства и найма. Кроме этого, сформирован чёткий перечень шагов для развития, привлечения и сохранения кадрового потенциала, который включает и создание качественной системы образования.

Уже определен топ-20 приоритетных направлений подготовки, которые будут востребованы ближайшие годы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Договорились, что топ-20 будет в каждой школе наглядно представлен, чтобы дети точно понимали, какое решение принимать в перспективе, куда идти учиться, чтобы активно работать, реализовывать себя и зарабатывать достойные деньги».

По мнению участников заседания, необходимо продолжить закреплять за образовательными учреждениями шефов из числа ключевых работодателей.

Регион, к тому же, продолжает участвовать в федеральной программе «Профессионалитет», в рамках которой не только обновляют инфраструктуру и устанавливается современное оборудование, но и гарантируют трудоустройство студентов.

Ещё одним направлением масштабной работы по развитию кадрового потенциала станет расширение и масштабирование программы «Курс на Север» для привлечения необходимых кадров на предприятия и в социальные сферы.