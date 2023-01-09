Рекордсмен по силовому экстриму, пауэрлифтер Леон Мирошник: о новых рекордах и новых планах

Первый в новом году эфир программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» открывает известный мурманский богатырь, наш земляк, который не раз устанавливал мировые рекорды по силовому экстриму, спортсмен, которому в соревнованиях не меньше участия важна победа, и просто хороший человек - Леон Мирошник.

Первый в новом году эфир программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» открывает известный мурманский богатырь, наш земляк, который не раз устанавливал мировые рекорды по силовому экстриму, спортсмен, которому в соревнованиях не меньше участия важна победа, и просто хороший человек - Леон Мирошник.

Мы с ним вспомним о том, каких успехов ему удалось добиться в прошедшем году, в том числе, поговорим о двух новых рекордах России. А ещё попросим гостя всё-таки раскрыть секрет неуемной энергии и позитива.