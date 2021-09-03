Рекреационная деятельность с нарушениями

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура провела обследования ряда земельных участков лесного фонда, отданных в аренду предпринимателям для организации рекреационной деятельности, то есть отдыха и досуга.

Проверяющие столкнулись с рядом нарушений, прежде всего, это складирование на территориях строительного и бытового мусора, отходов. С пожарной безопасностью на таких объектах тоже было не все гладко, к тому же некоторые предприниматели простроили на участках сооружения, запрещённые для возведения в лесном фонде. Например, шлагбаумы, заборы, колодцы, тротуарные дорожки из бетонных плит.

Валерия Крушинская, помощник мурманского межрайонного природоохранного прокурора: «Приняты меры реагирования».