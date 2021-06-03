Ректор Мурманского арктического государственного университета провела онлайн-встречу с абитуриентами

Льготы при поступлении в вуз – это не роскошь, а заслуженная поддержка. Знать о них обязан каждый выпускник, но не каждый может разобраться в информации, размещенный на сайте вуз. Ректор МАГУ решила развеять сомнения и в прямом эфире ответила на все интересующие абитуриентов вопросы.

Ирина Шадрина, ректор МАГУ: «Сегодня в приёмной будут обсуждаться вопросы по новым правилам ведения приёмной комиссии в МАГУ. Это касается в основном поступления льготных категорий: дети сироты, многодетные семьи. Проблемы с поступлением детей инвалидов очень волнуют наших будущих абитуриентов и их родителей. Вот на эти основные вопросы мы и будем отвечать».

Вопросы поступали разные: кого-то интересовали льготы для отслуживших абитуриентов, а кто-то уже на первом курсе задумывается о поступлении в магистратуру. Даже нестабильная связь не помешала Ирине Шадриной пообщаться с, возможно, будущими студентами.

Пообщалась ректор и с коллегами из филиалов МАГУ из Апатитов и Кировска. Ирину Шадрину интересовала готовность к приёмной кампании в этом году.

Ответив на все вопросы, ректор напомнила, что уточнить необходимую информацию о документах и сроках приёма можно на официальном сайте МАГУ.