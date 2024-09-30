«Рельеф – 2024» - учение прошло успешно

По легенде, группа диверсантов совершила подрыв железнодорожного полотна. Район заблокировали, задействовав авиацию и беспилотники. Обнаруженные диверсанты оказали вооруженное сопротивление.

Сотрудники регионального Управления федеральной службы безопасности приняли участие в тактико-специальном учении «Рельеф – 2024» по пресечению условного террористического акта, которое состоялось на территории Кольского района у озера Килпъявр.

По легенде, группа диверсантов совершила подрыв железнодорожного полотна. Район заблокировали, задействовав авиацию и беспилотники. Обнаруженные диверсанты оказали вооруженное сопротивление.

По решению руководителя операции «преступники» были нейтрализованы.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в тренировке, с поставленными задачами справились успешно.