Ремень безопасности в машине – хороший шанс на жизнь

В Мурманске с начала года за непристегнутые ремни безопасности уже оштрафовали две с половиной тысячи водителей. Многие северяне пренебрегают правилами безопасности, хотя от этого может зависеть их жизнь. Это подчас приводят к непоправимым последствиям. В воскресенье, 21 мая, под Мурманском такое нарушение ПДД привело к летальному исходу - на трассе погибла молодая девушка. У нее остался муж и маленький сын.

21 мая около 3 часов ночи 29-летняя девушка ехала по трассе «Кола» на «Фольцваген Гольф», на повороте к аэропорту, водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. Машина выскочила в кювет, где несколько раз перевернулась. Не пристёгнутая ремнём безопасности девушка получила травмы не совместимые с жизнью.

Инспекторы ГИБДД напоминают, что важно пристёгиваться ремнём безопасности – это может спасти жизнь.

- Ремни безопасности спасли не одну тысячу жизней, - отмечает Ольга Ратова, инспектор по особым поручениям управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области. - При лобовом столкновении у водителя и пассажиров, которые пристегнуты ремнём безопасности, шанс на выживание увеличивается в 2,5 раза, при боковом – в 2 раза, а если это опрокидывание автомобиля, то в 5 раз.