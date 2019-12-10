Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» идёт по графику

Он должен быть завершён в 2022 году.

Предполагается, что единственный российский авианосец получит новую систему противовоздушной обороны и новые системы связи, морской вариант комплекса ПВО «Панцирь», новые котлы, насосы и новые полётные системы.

Напомним, госконтракт с центром судоремонта «Звёздочка» на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле прошлого года. А в ночь на 30 октября 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в Росляково затонул один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50, когда из него выходил «Адмирал Кузнецов». При этом один из кранов плавдока упал на палубу авианосца, корабль получил незначительные повреждение корпусных конструкций выше ватерлинии.