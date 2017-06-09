Ремонт библиотек продолжается

Библиотеки - важная составляющая культурной жизни города. Необходимо, чтобы они были не только многофункциональными, но и комфортными. Администрация города практически завершила реконструкции филиалов городской библиотеки. Сегодня в рамках традиционного объезда депутаты горсовета посетили одно из последних нуждающихся в ремонте заведений.

Библиотека на улице Свердлова, 8/6 - единственная на весь спальный район. Сейчас в ней ведётся масштабный ремонт: меняют окна и двери, электрооборудование, напольные покрытия. Пока внутри - полный разгром, однако после реконструкции, обещают сотрудники, библиотеку будет не узнать.

- Согласно проекту, здесь изменится всё. Изменится вход, изменится обслуживание, - говорит Светлана Исаева, директор МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска». - Здесь будут обслуживаться и дети, и взрослые. Библиотека будет направлена на семейное чтение, на пропаганду такого направления. Будет обеспечена здесь и доступная среда.

Для удобства посетителей с ограниченными возможностями здоровья будет расширено помещение санитарной комнаты. А на входе в библиотеку установят пандусы. Первых посетителей обновлённый дворец книги на улице Свердлова встретит в конце лета.

- Я думаю, для жителей, тем более они обращались к нам, чтобы вот эту библиотеку сохранить, отремонтировать, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Это будет подарок к новому учебному году, к очередному дню нашего города, к 101-й годовщине жители этого микрорайона получат современную библиотеку. Это будет не просто библиотека, как мы сегодня говорим, это будет интеллект-центр.

Библиотека на улице Свердлова - одна из последних, которые необходимо обновить. Следующие на очереди - два филиала в посёлке Росляково.