Ремонт дорог в Мурманске выходит на финишную прямую

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» обновлены 14 участков, ещё на нескольких точках завершают работу.

В этом году в Мурманске было запланировано отремонтировать 18 участков дорог. На 14 объектах работы уже завершены. Например, по Верхнеростинскому шоссе от проспекта Героев-североморцев до Старостина и от улицы Приозерной до улицы Мира. Всё, по словам контролёров, выполнено качественно.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Все работы завершены. Есть вопросы к благоустройству, которое нужно восстановить. И к остановочным павильонам, которые теперь силами УДХ будут восстановлены и сделаны».

Еще два объекта были осмотрены сити-менеджером и министром транспорта и дорожного хозяйства в центре Мурманска. Дорожное полотно заменили на больших участках на улице Коммуны и на улице Профсоюзов.

Максим Сахневич, руководитель Мурманского регионального исполкома Общероссийского народного фронта: «Мы в этом году очень довольны той работой, которую проделала и администрация города-героя Мурманска, и региональное Министерство транспорта. Это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Мы видим постепенное движение вперед и в этом году огромный шаг был сделан».

Отметим, что с прошлого года на городских дорогах, сделанных в рамках нацпроекта, начали использовать покрытие с новым составом. По словам экспертов, оно гораздо прочнее прежнего.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Мы перешли на новую асфальтобетонную смесь А16. Это новый ГОСТ. Этот асфальт показывает себя в наших условиях более качественным. У него характеристики лучше, чем у других смесей. Надеемся, что он покажет себя в эксплуатации ещё лучше, чем прежний».

Срок сдачи всех объектов, которые в этом году обновлены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», истекает 30 сентября. Представители власти уже с уверенностью говорят, что к этой дате все участки будут отремонтированы. Общая протяженность отремонтированных дорог в этом году составила более 14 км.