Ремонт дороги Кола-Мурмаши: стартовали с задержкой, но используют современные технологии

По программе «Безопасные качественные дороги» (БКД) состоялся осмотр дороги в городе Кола. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова оценила ход работ.

Ремонт дороги Кола-Мурмаши реализуют в рамках государственного контракта «Север». Будет отремонтировано порядка 40 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины и нанесена разметка. Дорога имеет региональное значение.

Иван Токмачев, начальник ПТО ООО «МДУ»: «Практически на всех объектах БКД применяются современные асфальтобетонные смеси по новым нормативным документам, которые увеличивают срок эксплуатации дороги. По данной дороге планируем закончить работы в течение недели».

Новые технологии в изготовлении асфальтобетонных смесей вынужденная мера, отмечают подрядчики. На севере суровые условия, трафик только растёт, обычное покрытие не выдерживает таких нагрузок.

Перед укладкой сначала согласовывается рецептура, проводятся специальные испытания на колейность. Щебень используется более мелких фракций.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Контакт заключился позднее всех, потому что произошла замена подрядчика. Прежний был расторгнут, а подрядчика включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Заключён контракт 17 августа, в него входит четыре объекта, один из них дорога Кола-Мурмаши. Срок окончания работ 30 сентября».

Ежегодно все дорожные объекты подлежат инструментальной диагностике, чтобы определить, каким магистралям требуется ремонт, учитываются при планировании работ и обращения жителей региона.

Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы: «В Кольском районе у нас уже много сделано дорог. Я думаю, жители Кольского района это оценили, а мы стараемся, чтобы качественные были дороги. Есть негодование некоторых жителей, что сегодня эта дорога делается. Подрядчик говорит о том, что он готов круглосуточно делать эту дорогу, но жители возмущаются, потому что нарушается их покой. Хочется обратиться к жителям: всё это делается для вас, поэтому стоит потерпеть».

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуют на территории Мурманской области четвертый год. Ещё как минимум два сезона субъекты могут рассчитывать на федеральную поддержку.