Ремонт дороги сделали хорошо, дело теперь за разметкой

Судя по замечаниям губернатора, сезон дорожных работ в Мурманске еще только набирает обороты. Сегодня глава администрации Евгений Никора проверил один из уже завершенных объектов и похвалил подрядчика.

Дорога от улицы Полярные Зори до улицы Радищева отремонтирована точно в срок. Все работы выполнены качественно и без нарушений, отметил сити-менеджер во время осмотра.

Евгений Никора сообщил, что все участки, где проводились ремонты этим подрядчиком, выполнены удовлетворительно и вовремя. До конца недели здесь появится дорожная разметка. Но этим займётся уже другая организация.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Разметка будет сделана до конца недели и это небольшой объём работ для подрядчика. Мы делаем это собственными силами, силами ЦОДД - разметку по тем объектам, которые делаются в рамках административного центра. В отличие от БДК по нацпроектам разметку делает подрядчик».