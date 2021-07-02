Ремонт мурманских дорог продолжается, теперь очередь дошла и до улицы Володарского

Глава администрации приехал на улицу Володарского проверить, как идёт работа.

Дорожные работы на улице Буркова и проспекте Кирова продолжаются, также как и ремонт на улице Володарского. Сейчас рабочие уже сняли старый слой асфальта и подготавливают основание для нового покрытия.

Подготовка основы для дорожного полотна заняла много времени, из-за чего подрядчик не уложился в срок. Однако вины строителей в этом нет, специальный слой отсутствовал ещё с советских времён, что и спровоцировало появление дополнительного объёма работы.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Этот объём требует дополнительного ощебенения, этот объём требует дополнительных согласований, а с учётом того, что там обнаружилась плита над тепловыми сетями, с ресурсоснабжающей организацией. Сейчас эта работа ведётся, мы сейчас договорились с подрядчиком, что до 10 июля включительно он должен этот объект завершить».

Объекты, которые делаются сейчас, были выбраны по результатам народного голосования. Ремонт дорог производится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По словам главы администрации, федеральное финансирование очень помогло городу.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Без национального проекта мы не смогли бы заниматься уже несколько лет таким громадным, важным для Мурманска объёмом дорожного ремонта. Это, конечно, нам здорово в помогает».

В настоящее время в городе ремонтируется 26 дорожных объектов, претензий к подрядчику нет, работы полностью укладываются в график и должны завершиться до конца лета.