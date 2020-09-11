Ремонт на придомовой территории на улице Сивко, 9 завершился

Активные жители не остались в стороне от преобразований, в соответствии с их пожеланиями теперь двор стал просторнее и светлее.

Дома на улице Сивко, как и большинство строений в столице Заполярья, расположены на скалистой местности, поэтому новые лестницы с перилами, установленные в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», здесь пришлись как нельзя кстати. Из соображений безопасности подрядчик также восстановил опорную стену.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Самое главное, что было для нас здесь, - это завершить стену, которая расположена вдоль дома на Сивко, 9, потому что она была в аварийном состоянии. Подрядчик справился со своей задачей, стена была переложена, открашена. Также установили новое освещение- три световые опоры с шестью светодиодными светильниками».

Ранее сити-менеджер Евгений Никора уже приезжал на этот объект. Тогда жильцы дома попросили его расширить проезжую часть за счёт сужения тротуара.

Екатерина Промина, жительница города Мурманска: «У нас здесь проезжая часть проходит и двор тупиковый, поэтому две машины разъехаться не могут. У нас были основные просьбы к подрядчику, чтобы расширить проезжую часть и подрядчик, благодаря диалогу с главой администрации, всё-таки пошёл на уступки, изменил документацию и расширил проезжую часть. Мы довольны на сегодняшний день».

Теперь на обновленной территории жители хотят разбить клумбы и палисадник. В этом деле им помочь обещала управляющая компания, землю для озеленения планируют привезти уже будущем году.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Предела совершенству нет, поэтому обсудили уже с управляющей компанией, что они смогут сделать в следующем году. Это важно, чтобы вновь отремонтированный двор оставался комфортным и уютным для жителей».

Осталось дело за малым. В ближайшее время, до наступления холодов, на территории двора установят дорожное ограждение.