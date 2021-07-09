Ремонт «на пятерочку» - 15 детсад приведут в порядок к новому учебному году

В 15-ом детском саду, расположенном на ул.Баумана, 26, полным ходом идут ремонтные работы. Обновление дошкольного учреждения должны завершить к осени. Глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил, как проходит подготовка к новому учебному году.

Лето - пора каникул и отпусков. Для дошкольных учреждений это время, когда надо успеть привести здания в порядок. 15-й детский сад на ул.Баумана также преображается. Игрушки спрятаны, детская мебель временно складируется в свободных помещениях, пока рабочие заняты ремонтом.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска, отметил, что такая модернизация здания пришлась как нельзя кстати.

Надежда Бояркина, заведующая детским садом №15 г. Мурманска: «До ремонта большое количество помещений имели вид несовременный, после это будет комфортно и удобно для детей».

Всего детский сад посещают более 400 юных северян. На базе учреждения действуют 2 группы для пребывания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. К началу учебного года ребята смогут вернуться в обновленное здание с комфортными условиями.