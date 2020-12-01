Ремонт на улице Генералова в Мурманске оказался подрядчику не по силам

Ремонт на пересечении улиц Генералова и Советской практически завершён. Но к проделанным работам у заказчика множество претензий,

Проезжая часть и тротуары на улицах Горького и Советской ремонтировали в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчику работы оказались не по плечу, объект до конца не доделан, а ведь его должны были сдать ещё три месяца назад.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Объект должен был сдан 30 августа, а сегодня 1 декабря. До сих пор не то, чтобы выполнены работы, а даже документы не поданы, они даже не закрыты».

Подрядчик до наступления полярной ночи успел установить опоры освещения, жителям Жилстроя не придётся ходить в потёмках. А вот к качеству тротуаров есть вопросы, экспертиза выявила ряд недочётов. Такую работу принимать не стали, к исполнителю применят штрафные санкции.

Андрей Чернев, депутат Мурманской областной Думы: «Мы стараемся найти деньги, войти в федеральные целевые программы, такие как «Безопасные и качественные дороги». Прикладываем все усилия, чтобы сделать наш город краше. А нерадивые подрядчики по непонятным причинам не исполняют условия контракта. Таких надо карать огнём и мечом, что называется. Надо заносить в реестр недобросовестных подрядчиков».

Подрядной организации, несмотря на все предпринятые к ней меры, объект завершить всё же придётся, только уже в следующем году.