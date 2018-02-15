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День за днём с «Арктик-ТВ»15.02.18 19:30

Ремонт объектов инфраструктуры Мурманска продолжается

Сегодня завершилась реконструкция лестницы на улице Старостина. Однако подрядчикам не удалось успеть в срок, за что теперь на них буду наложены штрафы.

Восточный микрорайон города, где расположены улицы Скальная, Мира, Маклакова, отличается сложным ландшафтом. Вопрос пешеходной связи для местных жителей невероятно важен. Долгие годы собственники близлежащих домов испытывали неудобства и неоднократно жаловались на состояние  лестницы около дома № 29 по улице Старостина.

 Благодаря усилиям  администрации города на месте старой полуразрушенной конструкции возникла новая деревянно-металлическая.

- Сейчас принято решение стоить такие деревянно-металлические лестницы, потому что они,  во-первых, по прочностным характеристикам абсолютно не уступают бетонным лестницам, а в эксплуатации они гораздо лучше и более ремонтопригодны, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска

У новой лестницы много преимуществ: тут и удобные перила, и пандус для колясок. От непогоды деревянные ступеньки защитит специальная пропитка, покрытие к тому же придаёт настилу насыщенный красный цвет. 

- Деревянные конструкции подлежат защите от внешних источников воздействия. В данном случае от огня и биовоздействию, - отметил Константим Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - Все новые лестницы будут в красном цвете, хотя есть и бесцветные пропитки.

Как бы хорошо не выглядела лестница, подрядчик завершить работы в срок не успел. Эти же строители проштрафились, выполняя ремонт дворов на улице Бредова. С такими нарушениями контракта администрация Мурманска мириться не намерена.

- Компания не выполнила сроки по дворам, а задержка составила 25 дней. Сумма штрафа для руководства составит 450 тысяч рублей. Эти деньги будут для них потеряны за их разгильдяйство, компания не получила из бюджета города Мурманска эту сумму, - заверил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Обновление объектов городской инфраструктуры ведётся регулярно. В начале 2018 года была открыта ещё одна новая лестница - пешеходную связь построили между улицей Кильдинская и Верхнеростинским шоссе.

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Последние комментарии

Андрей Николаевич
15.02.18 11:01
Подобные предприятия надо закрывать и кто там работает тока мести улицу.
Комментарий к новости:Коммунальный абсурд
ROSS
10.02.18 11:00
народ ликует!
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Sergey Kysil
10.02.18 10:58
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