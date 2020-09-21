Ремонт сквера на улице Копытова в Мурманске идёт к завершению

Вскоре ещё одна зелёная зона в областном центре превратится в парк отдыха для мурманчан разных возрастов.

Современный сквер на улице Копытова обещает стать излюбленным местом отдыха мурманчан. Для этого на территории предусмотрены все условия – оборудованы пешеходные и велодорожки, универсальные спортивные площадки и смотровая зона.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь действительно есть зона отдыха для самых разных по возрасту мурманчан. Это и дети разного возраста, это и взрослые. Это действительно хорошая пешеходная связь между несколькими кварталами Первомайского округа».

Игровая площадка уже почти готова к приходу гостей разных возрастов. Она оборудована таким образом, чтобы на ней смогли проводить время дети с особенностями развития. Специальное ударопоглощающее покрытие убережет ребят от синяков и ссадин.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Важно то, что заброшенная городская территория превратилось вот в такое замечательное место для семейного отдыха. И что ещё важно для меня - депутата, который избран по этому избирательному округу, что здесь реализованы пожелания мурманчан».

Параллельно с работами по благоустройству специалисты провели и очистку ручья, который расположен вдоль улицы. Чтобы обезопасить территорию, была предусмотрена система видеонаблюдений, включающая 45 камер.