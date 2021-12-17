Ремонт улицы Лобова в Мурманске выходит недобросовестному подрядчику боком

Прокуратура Ленинского округа города Мурманска призвала к ответу подрядную организацию, которая не завершила в срок работы по обновлению дорожного полотна на улице Лобова.

Екатерина Кутуева, помощник прокурора Ленинского округа г. Мурманска: «По результатам рассмотрения дела, решением мирового судьи должностное лицо ООО «Северстрой» признано виновным в совершении указанного административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере свыше 2 миллионов рублей».

На сегодняшний день, решение мирового суда пока ещё не вступило в силу. Да и дорогу рабочие полностью, судя по всему, не доделали. Например, сейчас люди в спецовках выполняют сомнительные манипуляции на одном из тротуаров, а до этого в снегопад специалисты укладывали асфальт на проезжей части. О качестве реализации проекта можно будет сделать выводы уже весной. Когда покрытие будет более-менее чистым.

Возможно, это не последний визит на объект прокуроров. И помимо штрафа компанию заставят устранять недочёты.