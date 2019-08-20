Ремонт важной городской магистрали ведут только ночью

Одна из важнейших дорожных артерий Мурманска – Нагорный проезд будет отремонтирован в рамках реализации национально проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы здесь идут полным ходом и будут завершены уже к концу месяца.

Более девятнадцати тысяч квадратных метров дорожного полотна проезда Нагорного, который связывает федеральную трассу с центром Кольского проспекта, будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На все работы отведено времени - меньше месяца. И это при том, что работать приходится только ночью. Днём, чтобы не мешать движению, ремонтные работы прекращаются.

– Эта дорога является важной транспортной артерией для всего города. Проезд соединяет «ленинградку» с проспектом Кольским, поэтому интенсивность движения на этом участке дороги достаточно высокая, – прокомментировала Тамара Прямикова. – Чтобы минимизировать неудобства, все работы ведутся в ночное время суток. Ремонт идёт в соответствии с графиком, к началу сентября проезд будет полностью обновлен.

В работе используется метод холодной регенерации (ресайклинг). Его применение позволяет сократить сроки реконструкции дороги, увеличить период межремонтной эксплуатации, повысить качество дорожной одежды. Производство работ методом холодной регенерации осуществляется без остановки движения.