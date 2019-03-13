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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.19 19:30

Ремонтируют детскую поликлинику № 4 в Мурманске

Мурманскую детскую поликлинику на улице Бочкова после ремонта посетила Марина Ковтун. С 2018 года данное медицинское учреждение участвует в проекте «Новая поликлиника», за это время появились открытая регистратура, рентген и отдельные входы для приёма пациентов с инфекционными заболеваниями. Оценить эти и другие результаты работы смогла и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Детская поликлиника № 4 в Мурманске  идёт в ногу со временем, здесь нет длинных очередей и серых стен. Приветливый персонал всегда готов проконсультировать по любому вопросу, как через колл-центр, так и при обращении в регистратуру, где действует электронная очередь. Одно из нововведений учреждения - отдельные входы для посетителей:  пациенты с инфекционными заболеваниями не будут пересекаться со здоровыми. Также дополнительный вход предусмотрен и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В поликлинике трудятся почти 200 сотрудников, за последние 2 года в детское медучреждение смогли привлечь 9 врачей-педиатров и 19 медицинских работников среднего звена. Для них создаются все условия – около 12 миллионов рублей было выделено на  современное оборудование.

«У нас поступает новое оборудование, мы ремонтируем  помещения и продумываем маршруты, чтобы  пациенты ходили как можно меньше между кабинетами», - рассказывает Светлана Белозерова, главный врач ГОБУЗ «Мурманской городской детской поликлиники № 4».

Чтобы оценить преобразования, поликлинику посетила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. В кабинетах учреждения всё новое: мебель, игрушки для малышей и современное оборудование. Установлен новый рентгеновский аппарат, отремонтирован дневной стационар.

«Мы всё делаем для того, чтобы детки не чувствовали дискомфорта,  чтобы  горожане могли спокойно записаться ко врачу или получить консультацию», - отметила во время визита Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

В ближайшее время здесь планируют построить утеплённую колясочную, доделать ремонт в оставшихся помещениях и коридорах. Модернизированы будут и другие медучреждения региона.

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