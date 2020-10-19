Ремонтная кампания, новый резидент ТОР и новое лицо в правительстве – оперативное совещание

Ремонтная кампания в Мурманске этим летом как-то не пошла, работы на многих участках завершили только недавно. Причины задержек везде разные, но суть проблемы от этого не меняется. На фоне негодования от таких обновлений, как-то теряется новость о создании на западном берегу залива фактически второго рыбного порта, по крайней мере, так проект называют в областном правительстве, где состоялось оперативное совещание.

Проект рыбного терминала «Ударник» в селе Минькино Кольского района стал вторым резидентом территория опережающего развития «Столица Арктики». Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Фактически у нас появится новый рыбный порт со всей необходимой инфраструктурой для рыбопереработки. Объём инвестиций 3,5 млрд рублей. В рамках проекта будет создано новых 223 рабочих мест».

По информации главы региона, из 49 компаний, на сегодняшний день подавших заявки на резидентство в Арктической зоне, 34 зарегистрированы в Мурманской области.

Основа почти любого предприятия это логистика, а она порой невозможна без дорог. Чем они лучше, тем безопаснее и быстрее удаётся перевозить грузы или же просто перемещаться на личном автомобиле. В рамках оперативного совещания министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин доложил о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В минувшие выходные закончена укладка асфальта на улицах Николаева и Марата, завершаются работы на улице Нахимова.

А вот что главу региона возмутило, так это вновь начавшиеся обновления на некоторых участках магистралей.

На совещании губернатор так же представил нового заместителя по внутренней политике. Им станет Владимир Евменьков, сейчас занимающий пост главы Североморска.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Желаю вам успехов на этом непростом фронте. Темы хорошо вам известны, поэтому я убеждён, что вся необходимая поддержка будет оказана, все задачи, которые перед нами стоят по развитию местного самоуправления и обеспечению контроля за внутриполитическими процессами, направленные на интересы жителей Мурманской области, будут реализованы. Никаких сомнений в вашей эффективности нет.

Владимир Евменьков родился в 1972 году в Заполярном. Имеет историческое и юридическое образование. Служил в правоохранительных органах, возглавлял УМВД России по городу Мурманску и управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области. С 2017 года занимает пост главы ЗАТО город Североморск.