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День за днём с «Арктик-ТВ»27.09.17 19:30

Ремонты дорог в Мурманске подходят к завершению

У работников дорожного хозяйства остаются считанные недели до первого снега, а это значит, что нужно успеть выполнить все намеченные планы.

На сегодняшний день в областном центре уже отремонтировано 43 участка проезжей части, а это более 237 тысяч квадратных метров асфальтного покрытия. Все работы ведутся под строгим контролем специалистов и представителей городской власти.

- В лаборатории определяется один из показателей, например, водонасыщение и сдвигоустойчивость, - поясняет особенности проверки качества покрытия Станислав Ланин, директор мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства». – Это влияет на долговечность и износостойкость асфальтового полотна.

Сейчас в Мурманске ведутся работы на перекрёстке улиц Сафонова и Нахимова. В общей сложности тут предстоит уложить почти три с половиной тысячи квадратных метров нового асфальтного покрытия. Лаборанты  берут выборочные пробы из партии смеси и проводят необходимые замеры.

- Был произведён замер температуры асфальтовой смеси в кузове автомобиля, - говорит Андрей Свиргавский, лаборант ДСУ «Севдорстрой». - Для корректного установления температурного режима, замер производился в разных точках автомобиля. В среднем прибор показывает температуру 168 градусов Цельсия. Температура является слегка повышенной для  асфальта марки  БМ-2, но в целом в районе погрешности. Эта партия асфальта пригодна для использования.

Если экспертиза покажет, что асфальтное покрытие не соответствует нормам, то заказчик – представитель УДХ – будет разбираться уже с поставщиком. Но, как уверяют дорожники, таких ситуаций ещё не было, а небольшие отклонения от нормы допускаются, но в разумных приделах.

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