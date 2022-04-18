Реновация в ЗАТО будет продолжена; вакансий больше, чем безработных и регион избавляется от аварийных домов – хорошие новости с оперативного совещания

В Мурманской области в этом году снесут 35 аварийных домов в нескольких муниципалитетах. Об этом во время оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области. Также Андрей Чибис попросил актуализировать планы по программе реновации ЗАТО в 2023 году и рассказал о новом инструменте финансовой поддержки предпринимателей.

В 2021 году правительство Мурманской области запустило программу реновации в ЗАТО. Поставленные задачи успешно выполнили. Капитально отремонтировали 26 многоквартирных домов и 5 социальных учреждений, обновили 419 пустующих квартир, сделали более 5 километров дорог и благоустроили 2 территории. В этом году стартует второй этап проекта.

Андрей Чибис попросил профильные министерства актуализировать перечень мероприятий на 2023 год.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На прошлой неделе на совещании по развитию Арктики президент дал чёткое поручение модернизировать инфраструктуру военных городков Мурманской области до 2024 года. Эта модернизация должна включать в себя модернизацию

Параллельно с борьбой за качество жизни семей военнослужащих в регионе стартует программа по сносу аварийных зданий. В 2022 году на эти цели выделено в три раза больше денег, чем в прошлом - 100 миллионов рублей. Под снос планируется 35 объектов в 12 муниципалитетах региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Третий год уже продолжаем сносить ветхие дома. Не то, чтобы ветхие, а фактически «заброшки», откуда давно уже выселены люди. Здания не только являются непригодными для проживания, они портят наши населённые пункты, но и являются опасными для людей. Особенно для детишек, которые часто просто забираются в эти заброшенные дома, а это достаточно опасно».

Ещё одна хорошая новость. Правительство Мурманской области создало региональный фонд развития промышленности. Он станет дополнительным инструментом финансовой поддержки бизнеса. На работу структуры из бюджета области выделили 100 миллионов рублей. В течение этой недели обещают разработать механизм, по которому предприниматели смогут получить поддержку фонда.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В ближайшее время будет уже зафиксировано решение федерального правительства о выделении дополнительных средств из федерального бюджета в региональный фонд. И мы также ожидаем федеральную поддержку. В рабочем режиме эти все вещи отработаны с федеральным Министерством промышленности и торговли, нашими коллегами. Появляется дополнительный инструмент для поддержки нашего бизнеса, нашей промышленности».

Во время совещания обсудили и ситуацию с безработицей в Мурманской области. На сегодняшний день количество вакансий в регионе в пять раз превышает количество официально зарегистрированных безработных. Работа есть, а с 15 апреля её стало ещё больше. В минувшую пятницу правительство региона вновь запустило программу трудоустройства на временные общественно полезные работы. Воспользоваться ей могут и студенты. На реализацию проекта выделили 53 миллиона рублей.