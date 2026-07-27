«Реновация ЗАТО» – проект по преображению гарнизонов Кольского Заполярья находится в активной фазе реализации

С каждым годом населённые пункты с дислокацией военнослужащих переживают качественные улучшения. Один из таких гарнизонов - Заозерск, куда с проверкой работ отправился глава региона Андрей Чибис.

Заозерск – город морской доблести, где большая часть населения – военнослужащие и члены их семей. Городок основали в 1958 году, за все эти годы он поменял много названий: Западная Лица, Заозёрный, Мурманск-150 и многие другие. Градообразующим фактором стала Первая флотилия атомных подлодок, и по сей день приток населения происходит из-за ротации военного контингента.

Несмотря на всю серьёзность предназначения, город расцветает, местные жители не спешат его покидать. Ведь каждый находит здесь свою тихую гавань. Одним из таких стал Иван Ковалев, который приехал в город по программе «Земский работник культуры».

Иван Ковалев, житель Заозерска: «Люди здесь очень доброжелательные, все помогают, все желают хорошего дня, что встретишь сегодня нечасто».

А вот Ксения Дьякова приехала за мужем-военнослужащим из Санкт-Петербурга. Несмотря на существенную разницу городов, девушке очень комфортно на новом месте. Тем более, что с каждым годом в Заозерске всё меняется в лучшую сторону: ремонтируют дома, улучшают инфраструктуру и открывают новые пространства досуга.

Ксения Дьякова, жительница Заозерска: «За этот год город очень изменился, даже наш дом, полностью его переделали. Очень красиво гулять, всё фотографировать».

Красоты здесь действительно много: разноцветные муралы и цветущий центр. Особенно изменения видят те, кто здесь родился и вырос.

Алиса Коршунова, жительница Заозерска: «Сейчас всё совершенно новое. Намного больше цвета стало, даже цветы посадили».

Преображение коснулось и Дома офицеров – одного из главных зданий и точки притяжения любого гарнизона. Ранее здесь располагались музей, волонтёрский корпус «Добро.Центр», пространства досуга и творчества для взрослых и детей.

Сейчас в исторически значимом для гарнизона здании ведут капитальный ремонт. Ход работ находится на личном контроле губернатора Мурманской области. Как и все городские преображения вторую жизнь ДОФ получил благодаря программе реновации ЗАТО.

Как обещают застройщики, в обновленном ДОФе будет современный актовый зал, пространства для досуга и творчества.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Идут работы с учётом всех графиков, планов. Коллеги обещают до конца года завершить их, чтобы уже Новый год и предновогодние мероприятия проводить в обновленном ДОФе, будем его так называть, как всем привычно».

Реновация в Заозерске идёт полным ходом: сносят старые дома, утепляют и капитально ремонтируют жилые многоквартирные здания, появляются новые парки, ремонтируют автомобильные дороги. За последние несколько лет в городе открыли бассейн «Посейдон», который стал любимым местом горожан, молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», скейт-парк, приведены в порядок аллеи и парки.

Нововведения происходят и по просьбе местных жителей. В этот визит глава региона вновь пообщался с заозерчанами и взял на контроль важные вопросы. В том числе и вопрос ремонта школы №289. Губернатор лично осмотрел образовательное учреждение вместе с директором и юным северянином, который обратился к нему.

Житель Заозерска: «Хотелось бы школу немного изменить и подремонтировать её немного».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Здорово, что здесь активные люди и очень активные дети. Это дорогого стоит. Я его в машине всё расспрашивал, сам ли он пришёл или его кто-то надоумил».

– Нет, сам, с друзьями решили пойти.

- Поэтому посмотрели школу, школу тоже будем ремонтировать.

Также глава региона провёл двухстороннюю встречу с новым главой Заозерска. Ярослав Мельник – выпускник региональной кадровой программы «Герои Севера». Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты городского Совета.