Реновация ЗАТО Александровск: такого размера финансирования работ никогда не было

Реновация ЗАТО в Мурманской области продолжается, в летний период активно ведутся работы на фасадах и кровлях многоквартирных домов, идёт ремонт дорог, заменяются инженерные сети.

Ход реновации в Гаджиево проинспектировал вместе с главой ЗАТО Александровск председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Замена тепловых магистралей и систем водоотведения, ремонт муниципальных дорог и благоустройство дворовых территорий – лето в ЗАТО Александровск проходит под знаком реновации.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Такого размера финансирования у нас никогда не было, поэтому мы делаем большие и объёмные работы. На три года выделено 4,5 млрд рублей. Таких денег на выполнение работ у нас не было. Для справки: 30 фасадов делается по всему ЗАТО, здесь в Гаджиево тоже – и панельные, и кирпичные».

В этих домах выполняют и ремонт кровель. Либо работы ведут параллельно, либо замена кровли была не более чем 5 лет назад.

Последние годы в городе подводников фасады утепляют термолендом – этот материал зарекомендовал себя устойчивым к морозам, лёгким при установке и эффективным в эксплуатации.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Во-первых, система крепления иная, более надежная. Во-вторых, утеплитель не осыплется, как это бывало. Третье – система отвода от конденсата. От промерзания точно спасёт».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Отзыв о таких домах, в которых будет тепло, а это экономия тепловой энергии, это снижение расхода на оплату коммунальных платежей, думаю, будет поменьше».

Срок службы такого фасада в среднем 25 лет. Для жителей важна и декоративная составляющая, поэтому обращают внимание подрядчики и на цветовую гамму.

- Безусловно, ярко, светлые дома получаются. Нравится, колористика патриотичная, при этом светлая, а света нам на севере не хватает. Грамотно выбраны цвета.

В центре города появилась надпись, подтверждающая статус Гаджиево. Администрация отмечает, что в полярную ночь буквы будут подсвечены. А уже в сентябре - ко Дню города – рядом с трибуной откроют бюст Магомеду Гаджиеву, легендарному подводнику, чьё имя и носит город.

Перемены заметны не только в центральной части, но и, буквально, в каждом дворе.

Анна Ярмухаметова, местная жительница, г. Гаджиево: «За эти десять лет город меняется, администрация в меру возможностей старается. Много спортивных и детских площадок, ДОФ реконструируется, детям есть куда сходить. Город развивается в лучшую сторону».

Осваивают учреждения и грантовые средства. Так 276 гаджиевская школа реализует проект модели «Ресурсный класс» - аудиторию для комплексных занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра. На это выделено больше 3 млн рублей.

Оксана Козак, и.о. директора школы №276, г. Гаджиево: «Направлены эти средства будут на приобретение специализированной мебели, учебно-методических материалов, оборудования и повышение квалификации узких специалистов».

Компетентность своих педагогов школа подтверждает и наличием стобалльников – за последние несколько лет по предметам естественно-научной направленности гаджиевцы получают максимальный балл на ЕГЭ. В этом году такой повод для гордости дал золотой медалист, выпускник Станислав Гусев.