Реновация ЗАТО: состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с губернатором Мурманской области

Андрей Чибис отметил, что задача реновации ЗАТО особенно чувствительна для Мурманской области. Ведь в регионе 27 населённых пунктов с дислокацией военных.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко обсудил вопросы реновации ЗАТО. Он рассказал про исполнение поручений президента и о текущем положении региона.

Андрей Чибис отметил, что задача реновации ЗАТО особенно чувствительна для Мурманской области. Ведь в регионе 27 населённых пунктов с дислокацией военных.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тема модернизации гарнизонов, которая для нас чувствительна, пошла. И президенту спасибо, поддержал. Реализуется командная работа, идёт обновление гарнизонов».

В рамках программы реновации ЗАТО в гарнизонах ремонтируют дома, строят социальные учреждения, открывают крупные спортивные объекты, обновляют дороги. Результат замечают не только жители этих городов. Видя положительные изменения, Президент России продлил действие программы.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: «Президент поставил задачу и все поручения президента должны выполняться. И конечно, военные люди, которые обеспечивают безопасность страны, и их семьи должны жить в нормальных человеческих условиях. Поэтому, пожалуйста, эту тему держите в поле зрения».

Напомним, реновация ЗАТО уже продлена до 2030 года с ежегодным финансированием в 10 миллиардов рублей.