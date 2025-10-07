Мурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети «Интернет»С какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники СЗФО в 2025 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.25 19:30

Реновация ЗАТО: состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с губернатором Мурманской области

Андрей Чибис отметил, что задача реновации ЗАТО особенно чувствительна для Мурманской области. Ведь в регионе 27 населённых пунктов с дислокацией военных.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко обсудил вопросы реновации ЗАТО. Он рассказал про исполнение поручений президента и о текущем положении региона.

Андрей Чибис отметил, что задача реновации ЗАТО особенно чувствительна для Мурманской области. Ведь в регионе 27 населённых пунктов с дислокацией военных.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тема модернизации гарнизонов, которая для нас чувствительна, пошла. И президенту спасибо, поддержал. Реализуется командная работа, идёт обновление гарнизонов».

В рамках программы реновации ЗАТО в гарнизонах ремонтируют дома, строят социальные учреждения, открывают крупные спортивные объекты, обновляют дороги. Результат замечают не только жители этих городов. Видя положительные изменения, Президент России продлил действие программы.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: «Президент поставил задачу и все поручения президента должны выполняться. И конечно, военные люди, которые обеспечивают безопасность страны, и их семьи должны жить в нормальных человеческих условиях. Поэтому, пожалуйста, эту тему держите в поле зрения».

Напомним, реновация ЗАТО уже продлена до 2030 года с ежегодным финансированием в 10 миллиардов рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплата директоров по кибербезопасности за 3 года выросла на треть-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,16 рубля, доллар снизился почти на 1,07 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)В Апатитах у комиссии «Губернаторский контроль» особую озабоченность вызвало состояние контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»