Реорганизация нескольких образовательных учреждений Мурманска вызвала шок и недоумение у некоторых родителей и детей

Но бояться не нужно, учебный процесс от этого действия не пострадает, все школьники останутся на своих местах.

В 2015 году мурманская школа №17 уже пережила одну реорганизацию, объединившись с гимназией №7. После этого она стала самым крупным общеобразовательным учреждением в Мурманской области. Спустя 10 лет её ждут новые перемены – объединение с прогимназией №24.

Надежда Афонина, директор гимназии №7 г. Мурманска: «С прогимназией 24 мы дружим давно. Они обучают деток с первого по четвёртый класс, следовательно, в пятом дети приходили к нам в гимназию №7. Таким образом, для учащихся ничего не изменится. Для учителей тоже самое».

Сейчас в 7-й гимназии обучаются 1475 учеников, скоро их станет на 300 больше. Увеличится и штат сотрудников, ведь к коллективу из 139 сотрудников присоединят 44 работников прогимназии. Сокращений в учреждении не планируется. Так поступят и с 27-й школой, объединив её с 10-й гимназией.

Ольга Дзюба, директор гимназии №10 г. Мурманска: «Реорганизация коснётся только руководителей учреждений, которые присоединяются к другим. На мой взгляд, наиболее существенным плюсом реорганизации является более полное и эффективное использование материально-технической базы учреждений. Например, на базе нашей гимназии есть большое спорт-ядро, которое включает в себя баскетбольную и футбольную площадки, зоны для сдачи норм ГТО. У 27-й школы есть свой бассейн для начальной школы, которого нет у нас».

Важный момент, ученики с ограниченными возможностями здоровья продолжат обучение в 27-й школе, где всё предусмотрено для их удобства.

Сейчас в Мурманске реорганизация затрагивает 10 образовательных учреждений.