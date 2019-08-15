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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.08.19 19:30

Реорганизация ПИНРО не должна негативно сказаться на работе института

В Мурманской области будет создан научно-образовательный центр, важной частью которого станет Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича. Это стало известно в ходе визита в ПИНРО врио губернатора Андрея Чибиса.

Реорганизация Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии, который несколько месяцев назад стал подведомственной организацией ВНИРО, наряду с устаревающими научно-исследовательскими судами, технологиями и материально-технической базой, добавила крупнейшему НИИ за Полярным кругом и других трудностей. С коллективом ПИНРО встретился врио губернатора Андрей Чибис.

«Мы предметно разобрались во всех сложностях, связанных с реорганизацией института, - сообщил  Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области, во время встречи с коллективом ПРИНРО. – Мы со своей стороны взяли на контроль данную ситуацию, чтобы реорганизационные процедуры не ухудшили самочувствие сотрудников, финобеспечение. Чтобы мы это использовали, чтобы настроить систему, получить допресурсы для развития ПИНРО».

Глава региона подчеркнул стратегическое значение ПИНРО для Кольского полуострова и страны в целом. НИИ будет решать широкий спектр задач  и не только научных, но и образовательных. Институт станет одним из ключевых партнёров в создании  научно-образовательного центра в Мурманской области.

«Его работа принципиально важна для развития рыбопромышленного комплекса региона, для определения необходимых запасов и  объемов квот, нашего влияния на эту ситуацию,  - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. – Перед учёными стоит вопрос и международных исследований. Мы в ближайшую неделю составим чёткую программу совместных действий, в том числе использования научного флота для прохождения практики наших ребят из МГТУ».

Андрей Чибис подчеркнул, что, несмотря на то, что учреждение после реорганизации подчиняется федеральному центру, область будет оказывать ПИНРО всестороннюю поддержку и защищать интересы коллектива и деятельность НИИ в целом. 

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