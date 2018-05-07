Репетиция парада Победы состоялась и во флотской столице

В мероприятии будет задействовано около 500 человек. В нём также будут принимать участие исторические взводы и военные реконструкторы, одетые в форму красноармейцев и краснофлотцев.

Военные парады и торжественные шествия с участием военнослужащих Северного флота состоятся практически во всех районных центрах Мурманской области. Впервые торжества с участием парадных расчётов арктической бригады пройдут в посёлке Зеленоборский.

Как и в прошлом году, Северный флот будет представлен и на главном военном параде страны - на Красной площади в Москве. В составе сводного полка ВМФ пройдут морские пехотинцы из Спутника.