День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.05.23 19:30
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против организаторов подпольного цеха по переработке камчатского краба
Мурманские пограничники на территории Кольского района пресекли деятельность кустарного цеха по производству продукции из камчатского краба.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий выявлены 2 члена преступной группы, у которых было изъято 662 комплекта конечностей краба камчатского общим весом более 560 килограммов. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается на сумму свыше 4,5 миллиона рублей.
Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении участников противоправной деятельности возбуждены дела об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
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