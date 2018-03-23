Решать проблемы вместе всегда легче – Дмитрий Филиппов

На традиционную встречу с главой Мурманска Дмитрием Филипповым горожане пришли с вопросами, которые без участия мэра решить не удалось. Проблемы устаревающего жилфонда, некачественная работа управляшек, завышенные цены в квитанциях, по-прежнему лидируют.

Пенсионер Иван Леонтьевич Гресь живёт в доме № 26 на улице Загородная тридцать лет. За эти годы особой заботы со стороны управляющих организаций жильцы не видели. Поддерживают дом своими силами, как могут. Но осенью прошлого года комиссия решила проверить бойлер, хотя жалоб на его работу не было, так как вода была горячей и чистой. Постановили: к работе прибор непригоден, и отключили.

- И с тех пор нет у нас ни горячей воды, ничего, - печалится Иван Гресь, мурманчанин, проживающий в доме № 26 по улице Загородная. - Куда только не писали, к прокурору ходили. Отправили нас в жилищную инспекцию, хотя перед этим и туда писали. Жилищная инспекция сказала, что держим на контроле. Итог – ноль.

Жалуется пенсионер и на то, что бойлера нет, а плата за его обслуживание есть. В руках толстая папка доказательств. По всем обращениям - отписки. А жильцы дома живут по-прежнему без горячей воды.

Вопросы ЖКХ Дмитрию Филиппову приходится решать почти ежедневно. Больше всего обращений от жителей Ленинского округа.

- Я подключаюсь к проблемам горожан, сам работаю с управляющими компаниями, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Говорю, что поступают жалобы. И если вы не примите меры, передам дела в жилиспекцию, будут санкции вплоть до лишения лицензии таких управляющих компаний.

Просьбы к мэру самые разные. Недавно молодой режиссер обратился за помощью в организации съёмок фильма, который будет представлен на международном фестивале. «Мы достаточно быстро решили этот вопрос. Думаю, что и Мурманск будет достойно представлен на этом фестивале», - заметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования Мурманск.

Дмитрий Филиппов отметил, что регулярная практика личного приёма граждан даёт хорошие результаты. И призвал горожан быть более активными, ибо решать проблемы вместе всегда легче.