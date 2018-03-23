ФНС России предупреждает о появлении новых мошеннических сайтов-клоновСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»23.03.18 19:30

Решать проблемы вместе всегда легче – Дмитрий Филиппов

На традиционную встречу с главой Мурманска Дмитрием Филипповым горожане пришли с вопросами, которые без участия мэра решить не удалось. Проблемы устаревающего жилфонда, некачественная работа управляшек, завышенные цены в квитанциях, по-прежнему лидируют.

Пенсионер Иван Леонтьевич Гресь живёт в доме № 26 на улице Загородная тридцать лет. За эти годы особой заботы со стороны управляющих организаций жильцы не видели. Поддерживают дом своими силами, как могут. Но осенью прошлого года комиссия решила проверить бойлер, хотя жалоб на его работу не было, так как вода была горячей и чистой. Постановили: к работе прибор непригоден, и отключили.

- И с тех пор нет у нас ни горячей воды, ничего, - печалится Иван Гресь, мурманчанин, проживающий в доме № 26 по улице Загородная. - Куда только не писали, к прокурору ходили. Отправили нас в жилищную инспекцию, хотя перед этим и туда писали. Жилищная инспекция сказала, что держим на контроле. Итог – ноль.

Жалуется пенсионер и на то, что бойлера нет, а плата за его обслуживание есть. В руках толстая папка доказательств. По всем обращениям - отписки. А жильцы дома живут по-прежнему без горячей воды.

Вопросы ЖКХ Дмитрию Филиппову приходится решать почти ежедневно. Больше всего обращений от жителей Ленинского округа.

- Я подключаюсь к проблемам горожан, сам работаю с управляющими компаниями, - говорит  Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Говорю, что поступают жалобы. И если вы не примите меры, передам дела в жилиспекцию, будут санкции вплоть до лишения лицензии таких управляющих компаний.

Просьбы к мэру самые разные. Недавно молодой режиссер обратился за помощью в организации съёмок фильма, который будет представлен на международном фестивале. «Мы достаточно быстро решили этот вопрос. Думаю, что и Мурманск будет достойно представлен на этом фестивале», - заметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования Мурманск.

Дмитрий Филиппов отметил, что регулярная практика личного приёма граждан даёт хорошие результаты. И призвал горожан быть более активными, ибо решать проблемы вместе всегда легче.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 878 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Аннушка.
23.03.18 20:43
Слили господина Баталова. ОБРАЩЕНИЕ К ДИРЕКТОРУ ЧОУ "ПИОНЕР"! Мадам Ушинская И. А., ты вынуждена будешь лишиться части барыша! Ты меня поняла, красавица! Ира, сама не плачь и не кисни и маме передай
Комментарий к новости:Неприятная изнанка службы под руководством Игоря Баталова, или «Бизнес-МЕНТ-2»
земляк я
23.03.18 20:36
А 25% направлено на поддержание губернаторши?!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун провела заседание правительства области
Юлия
23.03.18 20:23
Ряженых показали.
Комментарий к новости:Стрелять в тире – полезное занятие для подростков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:30Городские хроники (12+)23:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)04:25«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиБелокочанная капуста и куриные яйца оказались в лидерах по росту цен-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 27 копеек, евро - на 12 копеек-PRO ЭнергетикуЗавершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыНалоговый кодекс станет толще, а ответственность бизнес-сообщества - больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика