Решение Норвегии присоединиться к санкциям Европейского союза против России в сфере рыболовства граничит с паранойей

Так прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом в качестве обоснования таких мер в Осло называют якобы участие траулеров в «разведывательной деятельности».

Решение предусматривает, в частности, запрет судам компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд» заходить в территориальные воды и порты материковой части Северного Королевства и вести рыбный промысел в норвежской исключительной экономической зоне.

Захарова обратила внимание также на то, что вплоть до настоящего времени, несмотря на политические разногласия, ежегодно проводятся заседания двусторонней комиссии по рыболовству, в рамках которой устанавливаются общие допустимые уловы по промысловым видам рыб, распределяются национальные квоты сторон, согласовываются меры регулирования и контроля за промыслом, утверждаются программы совместных исследований морских биоресурсов.