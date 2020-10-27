Ресторан с видом на Кировск

Во время рабочей встречи инвесторов Арктической зоны Российской Федерации с председателем правительства России Михаилом Мишустиным был представлен и проект панорамного ресторана расположенного на вершине горы Айкуйавенчорр в Кировске.

Пандемия сильно повлияла на туристическую сферу, притормозив потоки гостей в наш регион. Впрочем, это никак не затронуло долгосрочную перспективу. Например, в Кировске на вершине Северного склона горы Айкуайвенчорр на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» ведётся строительство панорамного ресторана. О проекте во время визита в область рассказали председателю правительства Михаилу Мишустину, который в Мурманске встретился с инвесторами Арктической зоны.

Герман Симаков, заместитель директора КФ АО «Апатит»: «Естественно, строительство такого объекта, а это 820 метров над уровнем море, это тяжело и сточки зазрения финансов, и с точки зрения монтажных работ. Мы бы этот проект начали раньше, но строительный сезон на это высоте достаточно короткий».

Для моногорода Кировска создание такого туристического объекта, а панорамный ресторан будет располагать площадями в три тысячи квадратных метров, событие особенное. Ещё и потому, что как на стройке, так и после завершения работ, здесь трудятся и будут трудиться местные специалисты. После открытия объект обеспечит рабочими местами, по меньшей мере 70 человек.

Сейчас закончены работы по возведению монолитных конструкций будущего ресторана и архитектурному остеклению. Открытие запланировано на 2021 год.