Ресурсникам приходится стучаться в двери должников

Батареи в квартирах жителей Мурманской области потеплели, но некоторые северяне пользуются этой услугой в кредит. Свыше трёх миллиардов рублей задолжало население одному только «Мурманэнергосбыту». Именно поэтому ресурсники вводят новые методы работы с неплательщиками, например, поадресный обход квартир таких граждан и напоминание о неоплаченных квитанциях. Результат оказался ошеломляющим - большинство должников попросту не любит тратить время на платёжки, хотя имеют на то средства.

В посёлке Высокий в основном проживают военнослужащие авиационного гарнизона, лётчики, персонал обслуживающий самолёты и их семьи. Они в большинстве своём люди состоятельные и не обделённые в финансовом плане. Но по статистике именно в военных городках самый большой процент должников за тепло. Например, жители Высокого не заплатили ресурсникам более пятидесяти миллионов рублей.

- Военные выезжают с этого жилья, а долги не платят. Мы пытаемся разыскивать их. Работаем с должниками в досудебном порядке или через подачу исковых заявлений в суд, - рассказывает Александр Боряев, юрисконсульт АО «МЭС».

В других случаях жильё не пустует, но неплатежи растут. Помогают командиры частей, которые проводят разъяснительную работу. С гражданскими жителями гарнизонов сложнее. Достучаться до них специалисты теплоснабжающих компаний пытаются самостоятельно во время обходов. Это новый метод борьбы с должниками, во время которого сотрудники АО «Мурманэнергосбыт» вручают досудебную претензию должникам и напоминают о возможности рассрочки. Специалисту компании приходится обходить в день по сто квартир. Общий долг жителей свыше трёх миллиардов рублей. Но такие усилия того стоят, минимум 60% неплательщиков начинают задумываться над погашением долгов, при этом половина граждан сразу платит по счетам.

- Есть граждане, которые несознательно относятся к долгам. Они платежеспособны, но долги копят и пятьдесят тысяч рублей, и сто, и более, - рассказывает Александр Боряев, юрисконсульт АО «МЭС». - При получении претензионного письма они бегут в кассу и оплачивают долги. Если у них таких средств сразу же нет, то они приходят к нам и заключают соглашение о реструктуризации.

Встречаются и те, кто не пускает энергетиков на порог квартиры, принимая их за коллекторов. И не зря: в особых случаях, когда бессильны даже приставы, ресурсники продают долги, но это мера - крайняя.

Обычно, если неплательщик хронический, то дело заканчивается арестом счетов или имущества. На удержания средств из зарплаты кто-то смотрит философски – как на кредитный платёж. Другое дело, если автомобиль должника забирает на штрафстоянку эвакуатор.

«Очень много случаев в нашей практике, когда после ареста автомобиля исполнительные производства полностью закрывались, - рассказывает Юлия Романова, судебный пристав-исполнитель Управления Федеральной службы Судебных приставов Ленинского округа. - Взыскивались и расходы, и исполнительский сбор, и задолженность.

В прошлом году приставы арестовали в пользу энергетиков полсотни транспортных средств, но единицы из них ушли с молотка. Большинство должников расплатились. Впрочем, лучше погасить долг, не дожидаясь таких крайних мер со стороны энергетиков.