РАМКИ ЗАКОНА: Не в деньгах счастье – некоторые руководители руководствуются этой мудростью, забывая об её окончании, - а в их количествеВ Мурманской области откроют движение по 16-километровому участку автодороги Р-21 «Кола» вблизи границы с Королевством Норвегия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»26.09.17 19:30

Ресурсникам приходится стучаться в двери должников

Батареи в квартирах жителей Мурманской области потеплели, но некоторые северяне пользуются этой услугой в кредит. Свыше трёх миллиардов рублей задолжало население одному только «Мурманэнергосбыту». Именно поэтому ресурсники вводят новые методы работы с неплательщиками,  например, поадресный обход квартир таких граждан и напоминание о неоплаченных квитанциях. Результат оказался ошеломляющим -  большинство должников попросту не любит тратить время на платёжки, хотя имеют на то средства.

В посёлке Высокий в основном проживают военнослужащие авиационного гарнизона, лётчики, персонал обслуживающий самолёты и их семьи. Они в большинстве своём люди состоятельные и не обделённые в финансовом плане. Но по статистике именно в военных городках самый большой процент должников за тепло. Например, жители Высокого  не заплатили ресурсникам более пятидесяти миллионов рублей.

- Военные выезжают с этого жилья, а долги не платят. Мы пытаемся разыскивать их. Работаем с должниками в досудебном порядке или через подачу исковых заявлений в суд, - рассказывает Александр Боряев, юрисконсульт АО «МЭС».

В других случаях жильё не пустует, но неплатежи растут. Помогают командиры частей, которые проводят разъяснительную работу. С гражданскими жителями гарнизонов сложнее. Достучаться до них  специалисты теплоснабжающих компаний  пытаются самостоятельно во время обходов. Это новый метод борьбы с должниками, во время которого сотрудники АО «Мурманэнергосбыт» вручают досудебную претензию должникам и напоминают о возможности рассрочки. Специалисту компании приходится  обходить в день по сто квартир. Общий долг жителей свыше трёх миллиардов рублей. Но такие усилия того стоят, минимум 60% неплательщиков начинают задумываться над погашением долгов, при этом половина граждан сразу платит по счетам.

- Есть граждане, которые несознательно относятся к долгам. Они платежеспособны, но долги копят и пятьдесят тысяч рублей, и сто, и более, - рассказывает Александр Боряев, юрисконсульт АО «МЭС». - При получении претензионного письма они бегут в кассу и оплачивают долги. Если у них таких средств сразу же нет, то они приходят к нам  и заключают соглашение о реструктуризации.

Встречаются и те, кто не пускает энергетиков на порог квартиры, принимая их за коллекторов. И не зря: в особых случаях, когда бессильны даже приставы,  ресурсники продают долги, но это мера - крайняя.

Обычно, если неплательщик хронический, то дело заканчивается арестом счетов или имущества. На удержания средств из зарплаты кто-то смотрит философски – как на кредитный платёж. Другое дело, если автомобиль должника  забирает на штрафстоянку эвакуатор.

«Очень много случаев в нашей практике, когда после ареста автомобиля исполнительные производства полностью закрывались,  - рассказывает Юлия Романова, судебный пристав-исполнитель Управления Федеральной службы Судебных приставов Ленинского округа. - Взыскивались и расходы, и исполнительский сбор, и задолженность.

В прошлом году  приставы арестовали в пользу энергетиков полсотни транспортных средств, но единицы из них ушли с молотка. Большинство должников расплатились. Впрочем, лучше погасить долг, не дожидаясь таких крайних мер со стороны энергетиков. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям учёных по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 220 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

DIMON
25.09.17 09:26
Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
Комментарий к новости:При «достаточно устойчивом росте» экономики страны 63% россиян даже не имеют финансовых накоплений
Gonshik
24.09.17 15:16
Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
Иван Кирьянович
24.09.17 08:40
Заверения, что "новая система должна как минимум снизить число ошибок" меня как-то настораживает. Получается, что они будут, а то что они есть уже много было публикаций, что люди оставались без средст
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)04:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиНа повышение зарплат бюджетникам в 2018 году регионам подкинут деньжат из центра-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 5 копеек, евро – почти на 53 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика