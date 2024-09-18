Ресурсоснабжающие организации начали подачу тепла в дома жителей Мурманска

Теперь дело за управляющими компаниями, которым предстоит подключить к снабжению каждую многоэтажку.

Сентябрь в Мурманске оказался типичным для наших широт - прохладным и дождливым. Понижение температуры говорит не только о смене времени года, но и том, что в домах появится отопление. Эта пора считается горячей в плане работы не только у энергетиков, но и специалистов управлявших компаний.

Галина Сидорова, генеральный директор ГК «Севжилсервис»: «Запуск, согласно приказу, у нас с завтрашнего дня с 8.00. Но хочу сказать дорогим жильцам, чтобы они понимали, что по щелчку запуск не произойдёт. Это сложный процесс. Дома будут запущены в течение дня, после этого на протяжении пяти дней будет проводиться регулировка системы отопления».

Регулировка – это стандартный процесс в запуске системы отопления после летнего периода. Хотя и в это время управляющая компания не прекращала работу. В домах выполняли плановые промывки и опрессовки систем отопления, вели подготовку подвальных помещений и теплоцентров, обновляли вентиля и трубы.

Если отопление всё же не появится, следует обратиться в аварийную службу управляющей компании, сделать это можно напрямую.

Галина Сидорова, генеральный директор ГК «Севжилсервис»: «Хочется отметить, что у нас сформированы аварийные бригады. Наша дежурно-диспетчерская служба работает круглосуточно. Есть, конечно, и другие телефоны, по которым вы можете обратиться. Но быстрее и оперативнее обратиться в нашу дежурную диспетчерскую службу по телефону 631-051».

Заявки, которые поступают на телефон многоканальной дежурно-диспетчерской службы, обрабатываются оперативно. Поэтому в случае сбоев подачи отопления в квартире обращение по номеру 631-051 сократит не только время реакции на проблему, но и сроки её устранения.