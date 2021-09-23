День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)
24.09.21 19:30Самозанятых в Заполярье стало вдвое больше
24.09.21 19:30Глава администрации Евгений Никора провёл онлайн-встречу с горожанами и узнал, какие вопросы и проблемы волнуют мурманчан больше всего
24.09.21 19:30В Мурманской области продолжается социологический опрос на тему транспортного обслуживания
24.09.21 19:30В Мурманске реализуют проект «Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров»
24.09.21 19:30Вакцинироваться опять можно в торговых центрах Мурманска
24.09.21 19:30Власти Норвегии приняли решение снять большинство ограничений по коронавирусу и вернуться к привычной жизни
24.09.21 19:30Котельная в Дровяном вскоре начнёт работать на топливе из отходов
24.09.21 19:30Ресурсоснабжающие организации ЗАТО Александровск приступили к формированию плана ремонтных работ на новый отопительный сезон
24.09.21 19:30Наркоторговца задержали дома
24.09.21 19:30Мурманчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы в соцсетях
24.09.21 19:30В Мурманском областном краеведческом музее открыли выставку, посвященную Всероссийской переписи населения 2021 года
24.09.21 19:30Историко-краеведческий музей Полярного вновь готовится к реконструкции
24.09.21 19:30Студенты первого курса Мурманского арктического государственного университета выходят на День здоровья
24.09.21 19:30Новый бассейн открылся в Первомайском округе Мурманска вопреки сомнениям скептиков
24.09.21 19:30День рождения Мурманска отметим 3 октября
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Последние комментарии
Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
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