Ресурсоснабжающие организации ЗАТО Александровск приступили к формированию плана ремонтных работ на новый отопительный сезон

Отопительный сезон в области только стартовал, а ресурсники уже задумываются над объёмами ремонтных работ на следующий год. В планах – постепенное обновление сетей и непосредственная замена оборудования внутри котельных.

Сейчас компания «Мурманэнергосбыт» в ЗАТО Александровск работает на договорной основе с муниципалитетом - арендует котельные и оборудование у города. Однако в течение двух ближайших лет у договоров аренды закончится срок действия, поэтому уже сейчас АО «МЭС» совместно с администрациями городов ищут новые взаимовыгодные пути сотрудничества.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «На сегодняшний день наиболее эффективная и законодательно правильная форма – это концессия. Поэтому сейчас мы будем готовить концессионную инициативу, опять формировать мероприятия по всем муниципальным образованиям, где находится наша компания».

Средства за аренду идут преимущественно на замену и ремонт теплосетей, тепловых элементов и основного оборудования – котлов. В этом году в летний период теплоснабжающая организация Полярного также выполнила плановые работы.

Сергей Скородумов, главный инженер филиала «Александровская теплосеть»: «В Полярном заменили 200 метров в двухтрубно исполнении - 400 метров трубы. Это труба в изоляции, предизоляционная труба. Сейчас завершаются земляные работы, благоустройство».

Срок службы новых труб порядка 25 лет, уверяют специалисты. Но самая главная цель при замене тепловых и нагревательных элементов, конечно, одна – экономия. Это уменьшает энергопотери, а соответственно, помогает сдерживать тарифы на теплоснабжение для потребителей - жителей городов региона.