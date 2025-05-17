Ревде исполнилось 75 лет

На торжественном мероприятии, которое состоялось 16 мая в местном Доме культуры, с юбилеем жителей посёлка поздравила депутат Мурманской областной Думы Ирина Просоленко.

- История посёлка тесно связана с освоением природных богатств Кольского полуострова, имеющих стратегическое значение, - подчеркнула парламентарий. - Но не только трудовыми достижениями и вкладом в экономику региона богата летопись населённого пункта. Ревда известна бережным отношением к сохранению уникальной культуры, творчества и языка представителей коренного малочисленного народа саамов. Сохранение традиций, уважительное отношение к прошлому и нацеленность на развитие дают основание верить, что самые смелые проекты обязательно воплотятся в жизнь. Ведь для этого у Ревды есть главное: неравнодушные и энергичные, преданные своей малой родине люди, которых объединяет любовь к своему посёлку, стремление сделать его привлекательным и комфортным для жизни.

Ирина Просоленко пожелала жителям муниципального образования крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и вручила Благодарственные письма Мурманской областной Думы преподавателю Детской школы искусств Елене Сахаровой, телеграфисту войсковой части Татьяне Фоминой, учителю начальных классов Ревдской средней общеобразовательной школы Наталии Гайда.

Праздничные мероприятия, посвящённые юбилею посёлка, продолжаются и в субботу, 17 мая. Жителей и гостей муниципального образования ждут праздничное гулянье, выступления творческих коллективов из Мурманской области, а также большой концерт в рамках культурно-просветительской программы «Экология души».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32557/