Ревдинский депутат ответит за угрозы блогеру

Не сдержал эмоции при разговоре с блогером депутат городского поселения Ревда. Максим Россошанский угрожал расправой владелице паблика из-за комментария, который сильно задел чувства народного избранника.

«Я тебе слова пацана даю, Оля. Потом пожалеете», - угрозы от депутата Совета депутатов Ревды Максима Россошанского, в духе разборок 90-х, предусмотрительно записала администратор паблика «Болталка Ревда Мурманская» Ольга Быстрова, во время телефонного разговора. Мужчину возмутило, что она, как администратор, вовремя не удалила комментарий в соцсети, в котором оскорбляли его личность.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сегодня во время оперативного совещания потребовал серьёзно присмотреться к Максиму Россошанскому, отметив, что из партии «Единая Россия» его уже исключили, Глава предложил рассмотреть вопрос, а может ли народный избранник возглавлять местный культурно-спортивный центр и вообще, оставаться депутатом.