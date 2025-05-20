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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.05.25 19:30

Рейд в преддверии Дня защиты детей: найти алиментщика и взыскать накопившиеся долги в пользу юных северян

Зачать ребёнка - дело нехитрое. А вот растить, воспитывать и обеспечивать его – это уже сложнее. Не все родители – ответственные люди, есть и такие, которые бросают своих детей и платить алименты за родную кровь не спешит. Зато к ним потом торопятся приставы, которые пытаются взыскивать накопившиеся долги в пользу юных северян. Эту работу проводят в рамках регулярных рейдов.

Сначала составляются списки с адресами должников, которые не приходят на приём к судебному приставу исполнителю. Далее специалисты по ОПДС отправляются к ним домой, чтобы в принудительном порядке привести в управление для составления протокола об административном правонарушении.

- Дверку откройте, пожалуйста, пообщаемся. Сами выйдите в подъезд. - Здравствуйте. Вы ещё сюда с камерами.

Да, многие боятся видеокамер и просят их не снимать. Но при этом им не страшна ответственность, предусмотренная за неуплату алиментов за их же детей. Такой парадокс пока нельзя назвать редкостью. Сейчас у судебных приставов в Мурманской области находится 4947 исполнительных производств. Средняя задолженность на одного алиментщика в регионе 223 тысячи рублей.

Юлия Ткачук, врио начальника отделения по взысканию алиментных платежей УФССП по г. Мурманску: «Зачастую, после привлечения должников к административной ответственности, они предпринимают меры к трудоустройству, встают на учёт в центр занятости. Также у нас есть самозанятые, которые стараются выплачивать впоследствии алименты. Если должники продолжают уклоняться от уплаты алиментов, то в отношении них возбуждается уголовное дело по ч.1 ст.157».

Суд выносит наказание в виде исправительных работ, должнику предстоит трудиться дворником или уборщиком до 130 часов.

Юлия Ткачук, врио начальника отделения по взысканию алиментных платежей УФССП по г. Мурманску: «Если должник не будет отбывать наказание, то уголовная инспекция может выйти в суд за заменой наказания на колонию-поселение».

Случается, что во время рейда должника дома нет. В таком случае приставы опрашивают соседей, которые могут помочь в поиске. Полученную информацию также передают в управление.

Юлия Ткачук, врио начальника отделения по взысканию алиментных платежей УФССП по г. Мурманску: «Сегодня не достучались, не дозвонились. Значит, будут вынесены повторные привода. И повторно будут граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов, доставлять в наше отделение для решения вопроса о применении в отношении должника мер принудительного характера».

Судебные приставы отмечают, что по статистике должников-алиментщиков больше среди мужчин. Нередко ими оказываются люди, ведущие асоциальный образ жизни, ранее судимые и безработные. Не желая брать ответственность за свою жизнь, они забывают о том, что есть ещё и дети, которых надо обеспечивать.

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