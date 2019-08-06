Рейды по контролю работы мурманских управляющих компаний продолжаются

Совсем скоро должна начаться подготовка к осенне-зимнему периоду, но депутаты городского совета выяснили, что не все управляющие компании выполнили ремонты, запланированные на летний период.

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова и Татьяна Елпанова посетили один из дворов по улице Свердлова. То, что увидели народные избранницы на территории дома, вызвало у них возмущение.

«Мы уже вступаем в осенний период, в зимний период. Скоро мы будет требовать и смотреть очистку отмостков, а они тут в таком состоянии, что требуется серьёзный ремонт, - говорит Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Наверное, люди просто привыкли уже к тому, что здесь разнотравье растёт, серьёзно разрушено дорожное покрытие. Несмотря на кажущееся благополучие, работ здесь достаточно много».

Павел Саенко, один из специалистов управления Ленинского округа, который так же принимал участие в рейде, заверил депутатов, что ситуация во дворе скоро будет исправлена. Ведь в адрес управляющей компании уже составлены предписания, которые те обязаны будут исполнить.

Теперь управляющей компании, которая обслуживает этот и ещё один дом в Ленинском районе придётся устранять очередные недочёты: закрашивать надписи в цвет стены, а не голубой краской, чинить лестницу у подъездов, заделывать дыры в асфальте. Текущий ремонт дорожного полотна у дома - тоже часть обязанностей коммунальщиков.

Специальные администрации, ГЖИ, представители управления округов - все готовы помочь жильцам и воздействовать на нерадивые управляющие компании.