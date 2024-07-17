Рейды сотрудников МЧС вблизи рек и озёр станут ежедневными пока не спадёт жара

Две трагедии, произошедшие за последние дни в Мурманской области, последствия невнимательности людей к своей жизни. Воды севера не прощают глупости и безответственности.

Чтобы вы могли уберечь себя и близких от беды, спасатели в очередной раз напомнили о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать на пляжном отдыхе.

Рейды сотрудников МЧС на водоёмы проводятся регулярно. Однако, гибель ребёнка и мужчины в достаточно короткие сроки стали сигналом к тому, чтобы проводить патрулирование в районах популярных мест отдыха - вблизи рек и озёр ежедневно, по крайней мере, пока не спадёт жара.

Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «В основном, трагически случаи происходят в местах, несанкционированных для купания. Купание разрешено только на официальном пляже, где проверено дно, взяты пробы воды. Дежурят спасатели на постоянной основе. Соответственно, если что-то случится, можно оказать помощь. А в местах, где не оборудовано для купания, уже нет. Всё остается на самом человеке. Но запрет на купание и знаки, которые вывешены почти на всех водоёмах в Мурманской области и в Мурманске, существует».

Не только контроль, проверки, но и личные беседы – самый действенный способ уберечь людей от трагедии. Даже простая памятка в руках станет визуальным напоминанием о том, насколько хрупка наша жизнь и как быстро может произойти беда, если поступать бездумно.

Алевтина Андреева, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области: «Сегодня наша цель в очередной раз привлечь внимание детей и взрослых, если они проводят время вместе с детьми, чтобы обеспечивать безопасность детей вблизи водных объектов. К сожалению, статистика на территории всей России в этом году очень печальная, гибнут дети каждый день. К сожалению, такая ситуация произошла и у нас вчера. Сегодня в очередной раз хотим попросить детей не заходить в воду, убедить родителей, что нужно внимательно относиться к безопасности своих детей».

Во время рейда специалисты также выявляли детей, которые плескались в воде без присмотра родителей и просили малышей позвонить им. Телефонным звонком взрослым рассказывали, где находятся их чада сейчас и чем они занимаются.

Напомним, что вода на севере крайне коварна. Даже в самые жаркие дни прогревается лишь тонкий верхний слой, а глубже холодное течение, способное вызвать судороги, панику и гибель.