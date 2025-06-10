Рейтинг IT-вузов России 2025

ервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2019—2024 годах.

Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средняя заработная плата выпускников МФТИ за год выросла на 30000 рублей (+10%) и составляет 330000 рублей в месяц.

Второе место поделили Университет ИТМО и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Средняя заработная плата их выпускников достигает 290000 рублей в месяц. У IT-специалистов из ИТМО медианная зарплата за год выросла на 30000 рублей (+12%), из МГУ — на 40000 (+16%), что позволило московскому университету подняться на 1 ступень в рейтинге (с 3-го места в 2024 году на второе в 2025-ом).

На 3-ем месте — три вуза: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Их выпускники 2019—2024 годов зарабатывают в среднем по 280000 рублей в месяц (+30000 рублей, +12%).

В топ-5 рейтинга вошли Санкт-Петербургский государственный университет и Университет Иннополис. СПбГУ сейчас — на 4 строке, Иннополис — на пятой. Средняя заработная плата выпускников СПбГУ за год выросла на 30000 рублей (+13%) и составила 270000 рублей в месяц, Иннополиса — на 20000 рублей (+9%) и достигла 250000 рублей.

На 6-й строке рейтинга — Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет). Их выпускники 2019—2024 годов в среднем зарабатывают 240000 рублей в месяц. Зарплаты IT-специалистов, окончивших «СТАНКИН», за год выросли на 20000 рублей (+9%). МЭИ и МАИ удалось улучшить свои позиции в рейтинге вузов (+1 строка, +30000 рублей/+14%).

На 7 месте — три вуза: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет со средними зарплатами выпускников в 230000 рублей. Все они выросли к уровню прошлого года: КФУ — на 2 позиции (+40000 рублей, 21%), МИСИС и НГУ — на 1 позицию (+30000 рублей, 15%).

Вузами-лидерами по динамике медианных зарплат выпускников в 2025 году стали МГУ и КФУ (+40000 рублей за год).

Улучшили свои позиции в рейтинге, поднявшись сразу на 3 позиции за год, Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова (11 место, 175000 рублей, +15000 рублей, +9%), Российский университет транспорта (МИИТ) и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (12 место, 170000 рублей, +20000 рублей, +13%), а также Самарский государственный технический университет (16 место, 150000 рублей, +20000 рублей, +15%).

На две строки за год удалось продвинуться не только КФУ (с 9 места в рейтинге 2024 года — на 7 место в рейтинге 2025-го). Зарплаты выпускников IT-факультетов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) выросли за год до 190000 рублей (+15000 рублей, +9%), благодаря чему вуз оказался на 9 месте рейтинга. Поднялись на две ступени рейтинга и вошли в топ-10 в 2025 году также Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина — медиана зарплат их выпускников сейчас составляет 180000 рублей (+10000 рублей, +6%).

Среди вузов, также сумевших улучшить свой результат сразу на две позиции, — Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Дальневосточный федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, Тюменский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), Волгоградский государственный университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевскогo, Уфимский университет науки и технологий, Иркутский государственный университет, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского и Челябинский государственный университет.

В рейтинг вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.