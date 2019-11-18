И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Ленинском округе областного центра появился первый «Дворик мурманских снеговиков». Сделали их школьники в рамках предновогоднего конкурса и муниципального проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!». Среди снеговиков есть и классические, и квадратные, и даже перевернутые. На необычной выставке побывали журналисты «Вечёрки».

Недовольство северян вызвали перебои в движении пригородных маршрутов, на которых работают автобусы «Мурманскавтотранса». Бить тревогу начали североморские студенты, которые с конца октября не могут вовремя приехать из столицы Северного флота на занятия в мурманские вузы. Что мешает пригородным перевозчикам и почему у городского предприятия «Электротранспорт» нет таких проблем, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Специалистами налоговых органов Мурманской области составлен рейтинг самых дорогих автомобилей, что колесят по дорогам Кольского края. В основу легли суммы начисленного их владельцам транспортного налога за 2018 год. Так, счастливый обладатель «Bentley Flying Spur V8» должен заплатить в бюджет более 120 тысяч рублей налога. Весь рейтинг самых дорогих автоигрушек можно найти в свежем номере «Вечёрки».