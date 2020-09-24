Резервный госпиталь в Мурмашах принял первых пациентов в рамках учений

Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вертолёт санавиации садится на побережье залива, воздушными потоками поднимая с земли клубы пыли. Экипажу предстоит доставить в ковидный госпиталь несколько тяжелобольных. Сценарий маловероятный, но возможный. Это один из этапов состоявшихся в Мурманске командно-штабных учений, а инфицированные – члены экипажа танкера, на котором, по сценарию учений, произошла техногенная авария.

Медицинское учреждение, о котором идёт речь, это мобильный инфекционный госпиталь, который в короткие сроки, установили в Мурмашах, на месте бывшего аэродрома. По крайней мере, вертолёту есть, где приземлиться.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Госпиталь в настоящий момент готов принять до 700 пациентов, из них 100 коек предназначены для проведения интенсивной терапии, включая 30 коек для проведения ИВЛ».

Больным провели все необходимые мероприятия от приёмки, оценки тяжести и диагностики до начала интенсивной терапии. Всё это делалось на самом современном оборудовании, в том числе применялся мобильный рентген-аппарат, представляющий собой робота-трансформера. Машина легко складывается и способна самостоятельно передвигаться на колесах до больничной койки пациента.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Госпиталь оснащён самым современным оборудованием. В нём более двух с половиной тысяч единиц медицинского оборудования, более четырёх тысяч единиц мебели, в том числе медицинской. Поэтому в ходе учений был приобретён уникальный для страны опыт по оказанию медицинской помощи в быстровозводимых полевых условиях».

По словам министра здравоохранения Мурманской области, надобности в использовании госпиталя пока нет. Эпидобстановка в регионе находится под контролем, более половины мест для больных коронавирусом в больницах сейчас пустуют. Если так будет и дальше, то в будущем все медицинское оборудование из полевого госпиталя предполагается передать в стационарный инфекционный госпиталь, который ещё предстоит построить.