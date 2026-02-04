Режим ЧС был, а вот получение компенсации надо ещё обосновать и подтвердить

Как пояснили в региональном МЧС, на период введения чрезвычайной ситуации действительно предусмотрены выплаты, но назначаются они не автоматически. Человек должен подтвердить, что он не мог проживать в своей квартире в период ЧС из-за отсутствия света, воды и отопления более двух суток подряд. Заключение составляет специальная комиссия.

Напомним, что во время действия ЧС власти старались не допускать длительных отключений. Применялись аварийные веерные переподключения – по ротации в домах поочередно давали свет. Были развернуты пункты временного размещения, однако их услугами в итоге никто не воспользовался.

Северяне, не дожидаясь заключений специальной комиссии, уже отправились в ближайшие МФЦ. Люди в очереди подтвердили, что воспользовались неофициальными источником информации.

Помимо многофункциональных центров разъяснительную работу с населением проводит центры социальной поддержки населения в Мурманске и Североморске.