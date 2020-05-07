Режим карантина повлиял на бюджет ЗАТО Александровск

Очередное заседание Совета депутатов ЗАТО Александровск прошло довольно бурно. В повестке дня шесть вопросов и два с половиной часа обсуждений.

Из бюджета большого ЗАТО пришлось потратить почти на один миллион рублей больше, чем планировалось, возник дефицит. Большая часть средств ушла на погашение штрафов и кредитов, отметили на заседании Совета депутатов Александровска. На коррективы повлиял и режим, установленный в области. Из-за мер поддержки предпринимательства местная казна потеряет ещё порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Неразбериху в контроль движения средств вносит и Контрольно-счётная палата – документы, которые выкладывает контролирующий орган, содержат ошибки, что вводит в заблуждение граждан.

Екатерина Пятницкая, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Я прошу в решение Совета внести, чтобы регулярно обновлялся сайт с подтверждением всех обновляемых документов».

Самим же финансово-контрольным органом отчёт об исполнении бюджета был принят с незначительными замечаниями.

Публичные слушания по бюджету планируют назначить сразу после снятия особых мер. Оповестят граждан о них в открытых информационных источниках, в том числе и в интернет-сообществах.

Велика вероятность того, что публичные заседания будут проходить в онлайн-режиме и проводиться в разных городах, чтобы охватить как можно больше жителей.