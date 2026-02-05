Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов РоссииБлины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.26 19:30

Режим повышенной готовности для всех служб региона снят

Об этом на оперативном штабе в правительстве Мурманской области сообщил Андрей Чибис.

Сеть, питающая Мурманск и Североморск, функционирует в штатном режиме. Работы по восстановлению ЛЭП полностью завершены. Всего специалисты заменили шесть опор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто непосредственно устранял эти аварии … И волонтёрам всем тоже большое спасибо».

 

Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
