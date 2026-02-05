Режим повышенной готовности для всех служб региона снят

Об этом на оперативном штабе в правительстве Мурманской области сообщил Андрей Чибис.

Сеть, питающая Мурманск и Североморск, функционирует в штатном режиме. Работы по восстановлению ЛЭП полностью завершены. Всего специалисты заменили шесть опор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто непосредственно устранял эти аварии … И волонтёрам всем тоже большое спасибо».