Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет сохраняется до 4 марта включительно

137 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+63), Кандалакшском районе (+22) и Мончегорске (+12).

Стало известно, что режим самоизоляции для граждан старше 65 лет сохраняется до 4 марта включительно. В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 4 марта.

Речь идёт о гражданах старшего возраста которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске. Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно. Постановление губернатора Мурманской области №17-ПГ подписано и опубликовано.