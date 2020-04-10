Режим самоизоляции контролируют полицейские

В Мурманске прошёл первый рейд проверки соблюдения режима самоизоляции горожанами. Сотрудники патрульно-постовой службы и представители оперативного штаба провели профилактическое мероприятие на улицах города.

Введенный режим самоизоляции в Мурманской области предполагает его неукоснительное соблюдение, это значит, что жителям региона нельзя находиться на улице без веских на то причин. За нарушение порядка предусмотрена административная ответственность.

Роман Леоненко, главный специалист комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области: «Если вы работаете и не прекращена деятельность предприятия, то у вас должна быть справка от организации, что вы следуете к месту работы, должна подтверждаться прописка. Гражданам разрешено выгуливать собак, ходить в магазины, в аптеку за лекарственными препаратами».

Сотрудники патрульно-постовой службы провели первый рейд по нарушениям самоизоляции во всех округах города Мурманска. Патрулирование в Ленинском округепоказало, что его жители дисциплинированы и из дома выходят крайне редко: кто-то возвращается из аптеки, а кто-то сразу же предъявляет полицейским справку с места работы.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «У многих жителей возникает вопрос, как оплачивать штрафы - на месте или другим способом. Во избежание мошенничества, если сотрудником полиции составлен протокол, то никакой штраф на месте не выплачивается, все протоколы отправляются в суды и только суд решает, выписывать штраф или нет».

Нарушителей возле кинотеатра «Аврора» обнаружить не удалось, сотрудники полиции только напомнили гражданам о правилах соблюдения режима самоизоляции и рекомендовали носить защитные маски.

Теперь такие рейды на период действия ограничительных мер станут в Мурманской области регулярными.